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17:33, 28 апреля 2023Путешествия

Россиянам стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт

АТОР: туроператоры возобновили продажу путевок на Хайнань для россиян

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Россиянам стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт — туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В системе бронирования компании China Travel доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также комбинированные туры с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая. Стоимость путевки на июнь с отправлением из Москвы на 12 ночей и размещением в бюджетной трехзвездочной гостинице стартует от 120 тысяч рублей. Семидневный отдых на Хайнане с заездом на две ночи в Шанхай обойдется двоим путешественникам в сумму от 355 тысяч рублей.

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В АТОР отметили, что в настоящее время между российскими городами и китайским островом отсутствует прямое авиасообщение. Туристам рекомендуется лететь с пересадкой в Пекине рейсом одной из авиакомпаний КНР: в этом случае пассажиры путешествуют по одному билету, а значит, сдают багаж в Москве и получают его уже на Хайнане.

Ранее стало известно, что Россия и Китай готовят новое соглашение, упрощающее поездки тургрупп между странами. Документ предусматривает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек и увеличение срока их безвизового пребывания с 15 дней до 21 дня.

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Валентина Процкова
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