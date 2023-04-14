Россия и Китай готовят соглашение для упрощения поездок тургрупп

МИД РФ: новое соглашение России и КНР увеличит срок безвизового пребывания тургрупп

Россия и Китай готовят новое соглашение, упрощающее поездки туристических групп между странами. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, документ предусматривает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек и увеличение срока их безвизового пребывания с 15 дней до 21 дня. Кроме того, предполагается внедрение электронного документооборота.

Климов отметил, что либерализации визового режима с КНР обсуждается в России регулярно. «Настроены на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере», — подчеркнул он.

Ранее в России зафиксирован ажиотажный спрос на получение китайских виз: за два дня после возобновления полноценной работы визовых центров Китая россияне разобрали все свободные слоты.