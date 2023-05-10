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22:45, 10 мая 2023Россия

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые были слышны в центре города. Об этом он написал в своем Telegram.

«Громкие звуки в центре города — это тренировки нашего Черноморского флота», — объяснил Развожаев. Он рассказал, что по плану профилактических стрельб для отработки противоподводно-диверсионного обеспечения используются разные системы вооружения, и в этот раз они были мощнее, чем обычно. «В городе все спокойно», — заверил губернатор.

8 мая в Крыму над Азовским морем сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Отмечалось, пострадавших и повреждений не обнаружено. Обломки аппарата пока не обнаружены.

В восьми российских регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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Марина Совина
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