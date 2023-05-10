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14:46, 10 мая 2023Ценности

Дерматолог раскрыла правильный порядок действий во время принятия душа

Дерматолог Линдси Зубрицки: процесс принятия душа необходимо начинать с мытья головы

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла правильный порядок действий во время принятия душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Врач заявила, что данный процесс необходимо начинать с мытья головы. При этом она отметила, что шампунь и кондиционер после использования должны быть полностью смыты с кожи тела. «После этого не забудьте смыть кондиционер. Если он останется на вашей коже, то он закупорит поры и приведет к прыщам на спине и груди», — объяснила Зубрицки.

Если процедура принятия душа включает эпиляцию, то, по словам медика, нужно в первую очередь сделать пилинг. Она отметила, что эта манипуляция предотвратит появление раздражения от бритвы. После эпиляции Зубрицки посоветовала помыть все тело и нанести на кожу увлажняющий крем.

В заключение эксперт предложила завершить процесс принятия душа умыванием лица. «Оставив лучшее напоследок, вы должны дважды очистить лицо», — пояснила она.

В апреле стилист продающего накладные волосы онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти назвала распространенную ошибку при мытье головы. Специалист рассказала, что горячая вода помогает волосам глубоко впитать компоненты косметических средств. В то же время, по ее словам, она может вымыть из прядей натуральные масла, вызвав сухость, ломкость или чрезмерное выделение себума на коже головы.

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Мария Винар
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