В Крыму 14-летний подросток захотел удивить подругу и погиб

В Симферополе подросток решил удивить подругу на детской площадке с помощью каната и погиб

В крымском Симферополе 14-летний подросток захотел удивить подругу на детской площадке с помощью веревочного каната и погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По информации издания, школьник договорился встретиться с новой знакомой на детской площадке у Гагаринского парка. Юноша решил впечатлись приятельницу и стал набрасывать канат себе на шею. Внезапно несовершеннолетний поскользнулся и веревка сдавила ему горло. Спасти подростка не удалось.

Сотрудники полиции после случившегося организовали проверку.

21 апреля сообщалось, что в Москве одиннадцатиклассник, у которого были проблемы с подготовкой к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), покончил с собой. Прохожие обнаружили тело юноши под окнами многоэтажного дома.

До трагедии старшеклассник отправил в мессенджере прощальное письмо своему другу.