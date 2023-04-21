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15:45, 21 апреля 2023Россия

В Москве имевший проблемы с подготовкой к ЕГЭ школьник покончил с собой

В Москве имевший проблемы с подготовкой к ЕГЭ одиннадцатиклассник покончил с собой

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве одиннадцатиклассник, у которого были проблемы с подготовкой к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) покончил с собой. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, тело 17-летнего подростка нашел прохожий под окнами многоэтажного дома на улице Шумилова в Кузьминках. Мужчина вызвал врачей, но прибывшие на место медики констатировали смерть подростка.

Школьник до самоубийства прислал другу в мессенджере прощальное сообщение, в котором подросток попросил прощения у родителя за то, что он плохой сын и у него есть проблемы с учебой. Он указал на то, что ему была необходима поддержка, а он ее не получил.

В письме ученик выпускного класса также попросил прощения у своей девушки и сказал, что ему не удалось справиться с происходящим. Одноклассники сообщили, что подготовка к ЕГЭ давалась подростку непросто.

Ранее в Уфе одиннадцатиклассник покончил с собой после объявления результатов ЕГЭ. Российского школьника обнаружили мертвым в заброшенном здании, а в кармане нашли записку.

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Анастасия Шейкина
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