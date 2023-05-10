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09:14, 10 мая 2023Мир

В Германии захотели ввести новый закон о смене пола

DW: правительство ФРГ представило законопроект, юридический облегчающий смену пола

Фото: Arthur Edwards / Reuters

Правительство ФРГ представило законопроект, облегчающий юридическую процедуру по смене пола, имени и фамилии в документах. Об этом пишет издание Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Отмечается, что «Акт о самоопределении» позволит немецким гражданам 14 лет и старше без решения суда и экспертной оценки комиссии в органах ЗАГС менять соответствующие паспортные данные в рамках трансгендерного перехода. Лица до 14 лет смогут сделать то же самое при наличии письменного разрешения от их родителей или опекунов.

«Мы сделали еще один большой шаг вперед с "Актом о самоопределении" в борьбе против дискриминации трансгендеров, интерсексуалов и небинарных персон», — заявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Лиза Паус.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что российские депутаты захотели ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции — для этого в ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесен соответствующий законопроект.

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Глеб Бажуткин
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