В Госдуме захотели ускоренно ввести запрет на смену пола без операции

«Ъ»: в Госдуме захотели ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции

Депутаты Государственной Думы захотели ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции — для этого в ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ее цитирует «Коммерсантъ».

По словам депутата, проблемы со сменой пола начались после решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств. Поправки, связанные с запретом смены пола без операции, будут внесены в Семейный кодекс, КоАП и другие федеральные законы, уточнила Останина.

Парламентарий сообщила, что также внесет в Думу собственные поправки об отмене полномочий частных клиник по смене пола и о запрете усыновления детей семейными парами, где один из родителей совершил гендерный переход.

Источник издания в Госдуме объяснил срочность принятия поправок о запрете на смену пола без операции не только защитой семейных ценностей, но и началом в России весенней призывной кампании.

В связи со спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом ЗАГС без проблем регистрируют браки таких лиц Источник «Коммерсанта» в Госдуме

Собеседник издания не исключил рассмотрения соответствующего вопроса нижней палатой парламента на первом после майских праздниках заседании 15 мая.

Минюст уже объявил о подготовке запрета смены пола в паспорте. Как 24 апреля сообщил глава министерства Константин Чуйченко, подобная инициатива является одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей. Министр также указал на ряд недопустимых законодательных коллизий в паспорте из-за смены пола.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

