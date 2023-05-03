В Госдуме захотели ускоренно ввести запрет на смену пола без операции
Депутаты Государственной Думы захотели ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции — для этого в ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ее цитирует «Коммерсантъ».
По словам депутата, проблемы со сменой пола начались после решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств. Поправки, связанные с запретом смены пола без операции, будут внесены в Семейный кодекс, КоАП и другие федеральные законы, уточнила Останина.
Парламентарий сообщила, что также внесет в Думу собственные поправки об отмене полномочий частных клиник по смене пола и о запрете усыновления детей семейными парами, где один из родителей совершил гендерный переход.
Источник издания в Госдуме объяснил срочность принятия поправок о запрете на смену пола без операции не только защитой семейных ценностей, но и началом в России весенней призывной кампании.
В связи со спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом ЗАГС без проблем регистрируют браки таких лиц
Собеседник издания не исключил рассмотрения соответствующего вопроса нижней палатой парламента на первом после майских праздниках заседании 15 мая.
Минюст уже объявил о подготовке запрета смены пола в паспорте. Как 24 апреля сообщил глава министерства Константин Чуйченко, подобная инициатива является одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей. Министр также указал на ряд недопустимых законодательных коллизий в паспорте из-за смены пола.
5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.