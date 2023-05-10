Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:28, 10 мая 2023Из жизни

Тигр в зоопарке пометил снимающую его туристку мочой

В Китае тигр опрыскал мочой туристку в зоопарке

Тигр из китайского зоопарка решил пометить посетительницу и опрыскал ее мочой. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка с парнем посетили зоопарк в Шэньяне, провинция Лаолин, Китай, 5 мая 2023 года и стали участниками необычного происшествия.

На видео, которое молодые люди выложили в Douyin, аналог TikTok для материкового Китая, можно увидеть нервно шагающего взад-вперед по клетке тигра. Затем он подходит ближе к передней стенке, позволяя посетителям сделать несколько удачных снимков, но внезапно разворачивается задом к металлической решетке и начинает мочиться, орошая девушку мочой. Не ожидавшая такого развития событий туристка кричит, а ее спутник начинает смеяться.

Сотрудник зоопарка прокомментировал инцидент для местных СМИ. Он сообщил, что тигр, вероятнее всего, таким способом метил территорию. Зверь намеревался помочиться на клетку, но, поскольку ее стенки состоят из железных прутьев, моча попала на посетительницу. При этом обычно тиграм в неволе несвойственно такое поведение.

Материалы по теме:
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022
«Побывать там, куда не пустят туриста» Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
«Побывать там, куда не пустят туриста»Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
28 декабря 2021

Пользователи оценили видео. Один из комментаторов пошутил, что девушка получила в зоопарке «иммерсивный опыт».

Взрослые тигры — территориальные животные, ведущие одиночный образ жизни и активно защищающие свою территорию. Мечение границ индивидуальным запахом является одним из основных способов коммуникации этих хищников. Мочевые метки тигры оставляют преимущественно на вертикальных плоскостях: на стволах деревьев, скалах и кустах. При этом тигры сначала обнюхивают предмет, а потом поворачиваются к нему задом, поднимая хвост почти вертикально вверх. Моча выбрасывается назад струйкой, часто распыленной, с расстояния 30 сантиметров и ближе.

Ранее сообщалось о змее из Австралии, которая постучалась в дверь дома. Предположительно, она сделала это, чтобы люди помогли ей спасти другую змею, застрявшую в отверстии неподалеку

Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Дроны ВСУ атаковали приграничные российские регионы
В ЛНР под завалами нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS
Россиянин напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать во время застолья
Минфин оценил дефицит бюджета России
Бывшая жена Бена Аффлека раскрыла способ сохранить душевное равновесие
Фигуранта дела о «Маяковских чтениях» приговорили к четырем годам колонии
Тигр в зоопарке пометил снимающую его туристку мочой
В Калининградской области запретили дроны до снятия режима базовой готовности
Чехия передаст Украине две батареи ЗРК «Куб»
22-летний филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.