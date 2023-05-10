Тигр в зоопарке пометил снимающую его туристку мочой

В Китае тигр опрыскал мочой туристку в зоопарке

Тигр из китайского зоопарка решил пометить посетительницу и опрыскал ее мочой. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка с парнем посетили зоопарк в Шэньяне, провинция Лаолин, Китай, 5 мая 2023 года и стали участниками необычного происшествия.

На видео, которое молодые люди выложили в Douyin, аналог TikTok для материкового Китая, можно увидеть нервно шагающего взад-вперед по клетке тигра. Затем он подходит ближе к передней стенке, позволяя посетителям сделать несколько удачных снимков, но внезапно разворачивается задом к металлической решетке и начинает мочиться, орошая девушку мочой. Не ожидавшая такого развития событий туристка кричит, а ее спутник начинает смеяться.

Сотрудник зоопарка прокомментировал инцидент для местных СМИ. Он сообщил, что тигр, вероятнее всего, таким способом метил территорию. Зверь намеревался помочиться на клетку, но, поскольку ее стенки состоят из железных прутьев, моча попала на посетительницу. При этом обычно тиграм в неволе несвойственно такое поведение.

Пользователи оценили видео. Один из комментаторов пошутил, что девушка получила в зоопарке «иммерсивный опыт».

Взрослые тигры — территориальные животные, ведущие одиночный образ жизни и активно защищающие свою территорию. Мечение границ индивидуальным запахом является одним из основных способов коммуникации этих хищников. Мочевые метки тигры оставляют преимущественно на вертикальных плоскостях: на стволах деревьев, скалах и кустах. При этом тигры сначала обнюхивают предмет, а потом поворачиваются к нему задом, поднимая хвост почти вертикально вверх. Моча выбрасывается назад струйкой, часто распыленной, с расстояния 30 сантиметров и ближе.

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