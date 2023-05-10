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18:01, 10 мая 2023Россия

Сын российского депутата чуть не утонул в водоеме

Сын депутата Заксобрания Фролова чуть не утонул в водоеме вместе с квадроциклом

Фото: страница Алексея Фролова во «ВКонтакте»

Сын депутата Заксобрания Нижегородской области Алексея Фролова Александр чуть не утонул в водоеме, катаясь на квадроцикле. Об этом замруководителя фракции партии «Справедливая Россия — За Правду» рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Оказалось, что молодой человек довольно часто ездит на квадроцикле. На праздниках он решил прокатиться на Волгу: из-за прошедших в российском регионе дождей грунт размыло, квадроцикл просел и начал уходить на дно.

«Саша, оценив ситуацию, позвонил по личному телефону спасения. И я сразу же отправился на выручку. Итог истории: утонувший квадроцикл, счастливый и спасенный сын и интересная история», — написал политик.

Судя по опубликованным Фроловым снимкам, технику все же удалось спасти.

В апреле в Екатеринбурге пьяный сын российского экс-депутата городского законодательного собрания Николая Бушкова Александр на огромной скорости насмерть сбил пешехода. ДТП с участием сына парламентария попало на видео.

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Евгения Куликова
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