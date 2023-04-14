Пьяный сын российского экс-депутата на огромной скорости насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге сын бывшего депутата Бушкова на огромной скорости насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге пьяный сын российского экс-депутата городского законодательного собрания Николая Бушкова Александр на огромной скорости насмерть сбил пешехода. ДТП с участием сына парламентария попало на видео, запись публикует издание Ngs.ru.

На кадрах видно, как женщина перебегает дорогу на оживленном перекрестке под светофором для автомобилей. Был ли перекресток оборудован регулируемым или нерегулируемым пешеходным переходом, на видео не зафиксировано. Когда женщина добежала перед остановившимися на красный сигнал машинами до середины дороги, ее сбил внедорожник Geely Tugella, после чего врезался в другие автомобили.

Сообщается, что пострадавшая в ДТП от полученных травм скончалась на месте.

После аварии сын депутата скрылся с места ДТП, позже самостоятельно позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Мужчину задержали. Полицейским он заявил, что употребил алкоголь уже после аварии, чтобы снять стресс.

Ранее сообщалось, что сына депутата Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве 23-летнего россиянина.