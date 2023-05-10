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18:39, 10 мая 2023Мир

Европарламент поставил ультиматум Сербии

Европарламент потребовал от Сербии введения санкций против России взамен на членство в ЕС

Фото: Charles Platiau / Reuters

Депутаты Европейского парламента (ЕП) поставили ультиматум Сербии и заявили, что членство республики в Евросоюз (ЕС) будет обсуждаться лишь при условии введения санкций против России. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европарламента.

«Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что европейские политики ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине.

Ранее депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани во время выступления на пленарной сессии организации в Страсбурге выступил с обвинениями в адрес Евросоюза из-за его попыток навязать Сербии свою международную политику и положить конец исторической дружбе с Россией. По его словам, организация предпринимает попытки сделать так, чтобы все забыли о вине ЕС и НАТО в том, что Сербия была засыпана бомбами.

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Виктория Кондратьева
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