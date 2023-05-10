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12:20, 10 мая 2023Ценности

Российская стилистка назвала самую модную обувь на лето

Российская стилистка Беликова назвала туфли с завязками самыми модными на лето 2023 года

Фото: Stella de Smit / Unsplash

Российская стилистка-имиджмейкер, ведущая телеканала Fashion TV Ольга Беликова назвала самую модную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка обратила внимание на модели с завязками вокруг щиколотки и квадратным мысом. В первом случае данный предмет гардероба можно сочетать с элегантными платьями или повседневными джинсами, обмотав шнурками широкие штанины.

Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к обуви на танкетке, в частности, кроссовкам, лоферам, сандалиям, мюли, туфлям и босоножкам. По словам Беликовой, подобная вещь делает щиколотки более изящными и визуально удлиняет ноги.

Помимо прочего, собеседница издания порекомендовала в грядущем теплом сезоне выбирать туфли яркой цветовой гаммы. Беликова отметила, что этот тренд стал популярен благодаря недавно вышедшему трейлеру фильма «Барби», главную роль в котором сыграла актриса Марго Робби.

Ранее стилистка Наталия Булдакова назвала россиянам главные тренды в одежде на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды из 1970-х — 2000-х годов. Они отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, включают вязаные элементы и расклешенные брюки в стиле хиппи, отметила специалистка.

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Мария Винар
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