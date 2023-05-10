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11:16, 10 мая 2023Ценности

Россиянам назвали главные тренды в одежде на лето

Стилистка Булдакова назвала одежду с обилием карманов и кроп-топы модными этим летом

Фото: Bianca Castillo / Unsplash

Стилистка Наталия Булдакова назвала россиянам главные тренды в одежде на лето 2023 года. Ее комментарий приводит РИАМО.

В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды из 1970-х — 2000-х годов. Они отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, включают в себя вязаные элементы и расклешенные брюки в стиле хиппи, отметила специалистка. В то же время будут модными кроп-топы, бра, корсеты, одежда с открытыми плечами и акцентными рукавами, а также изделия с обилием карманов.

«Это утрирование уже классических стилевых направлений, пришедших из рабочей одежды и милитари-концепций. В качестве логического дополнения — мода на брюки карго, широкие куртки квадратного силуэта и состаренный деним — как в отдельных элементах гардероба, так и в тотал образах», — пояснила эксперт.

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Кроме того, собеседница издания включила в список змеиный принт, полупрозрачные ткани, кружевные элементы, ассиметричные плиссированные юбки и вещи с разрезами и вырезами. «Отдельная история — кожаная эстетика. Ее популярность растет от года к году. Старые тенденции просто дополняются новыми: футуризм, байкерский и рокерский стили и строгая классика остаются, но их дополняет цветная, перфорированная, жатая и принтованная кожа», — добавила стилистка.

Ранее дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам самые модные цвета одежды на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся вещи растительного зеленого и электрического синего оттенков, а также изделия цвета «насыщенный апельсин».

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Алина Гостева
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