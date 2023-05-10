В российском вагон-городке сотрудник пожарной охраны зарезал коллегу

В Надыме арестовали 49-летнего вахтовика, зарезавшего коллегу в пожарном депо из-за ссоры

В Надыме суд арестовал 49-летнего мужчину за убийство коллеги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомств, в вагон-городке одного из нефтегазовых месторождений выпивали два сотрудника пожарной охраны. Застолье мужчины устроили в здании пожарного депо. Они поссорились, тогда обвиняемый взял нож и шесть раз ударил оппонента, нанеся смертельные ранения.

На следующий день об инциденте узнали другие сотрудники, так как оба рабочих-вахтовика не вышли на работу. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Омский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 62-летнего местного жителя за убийство без повода прохожего и нападение на полицейского.