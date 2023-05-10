Появились кадры боя российского десантника в зоне СВО от первого лица

Минобороны России опубликовало кадры боя десантника в зоне СВО от первого лица

Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры боя российского десантника в зоне специальной военной операции (СВО) от первого лица.

По данным ведомства, десантники обнаружили приближающуюся к позициям ВС РФ вооруженную группу украинских военных. «Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов бойцы "крылатой пехоты" нанесли огневое поражение вражескому подразделению, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам российских войск», — говорится в сообщении.

Ранее появилось видео взлома обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов Mavic в районе Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Отмечалось, что основным направлением работы беспилотников является корректировка артиллерийского огня.