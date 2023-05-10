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22:19, 10 мая 2023Мир

В Италии обвинили вице-премьера Испании во вмешательстве в дела страны

Глава МИД Италии заявил, что вице-премьер Испании вмешивается во внутренние дела страны
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Итальянские власти обвинили второго заместителя главы правительства Испании, министра занятости Йоланду Диас во вмешательстве во внутренние дела Италии. Соответствующее заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, Диас высказывала «неприемлемые суждения о выборе правительства». «Предвыборные трудности ее партии не оправдывают оскорблений в адрес европейского партнера и союзника», — написал итальянский политик. Таяни также подчеркнул, что подобные заявления не являются способом вести сотрудничество.

На внеочередных парламентских выборах в Италии в 2022 году победу одержала правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.

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Марина Совина
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