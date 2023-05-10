В Италии обвинили вице-премьера Испании во вмешательстве в дела страны

Глава МИД Италии заявил, что вице-премьер Испании вмешивается во внутренние дела страны

Итальянские власти обвинили второго заместителя главы правительства Испании, министра занятости Йоланду Диас во вмешательстве во внутренние дела Италии. Соответствующее заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, Диас высказывала «неприемлемые суждения о выборе правительства». «Предвыборные трудности ее партии не оправдывают оскорблений в адрес европейского партнера и союзника», — написал итальянский политик. Таяни также подчеркнул, что подобные заявления не являются способом вести сотрудничество.

На внеочередных парламентских выборах в Италии в 2022 году победу одержала правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.