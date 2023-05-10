В Италии обвинили вице-премьера Испании во вмешательстве в дела страны
Итальянские власти обвинили второго заместителя главы правительства Испании, министра занятости Йоланду Диас во вмешательстве во внутренние дела Италии. Соответствующее заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в своем Twitter-аккаунте.
По его мнению, Диас высказывала «неприемлемые суждения о выборе правительства». «Предвыборные трудности ее партии не оправдывают оскорблений в адрес европейского партнера и союзника», — написал итальянский политик. Таяни также подчеркнул, что подобные заявления не являются способом вести сотрудничество.
На внеочередных парламентских выборах в Италии в 2022 году победу одержала правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.