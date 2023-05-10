В Вологодской области откроют для посещения стены крепости XVII века

Крепостные стены XVII века откроют для посещения в Кирилло-Белозерском заповеднике

Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области 18 мая откроет для посетителей отреставрированные стены Кирилловской крепости XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает «Интерфакс».

Для посетителей откроют прясла стен от Косой до Вологодской башен. До 2021 года прогулки по стенам были запрещены из-за аварийности. В рамках реставрации у стены усилили фундамент, восстановили кровлю по старинному образцу, сделали полы и отбелили фасады, а также установили освещение по всему периметру. На работы из федерального бюджета направили 600 миллионов рублей.

«Крепость Нового города ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря является вершиной средневекового фортификационного искусства. В его облике проявляется умение русских мастеров сочетать практическое назначение с глубоким пониманием художественного образа монастыря-крепости», — сказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Кирилловская крепость была построена по инициативе царя Алексея Михайловича Романова. Ее стены составляют 11 метров в высоту и 7 в ширину, они состоят из трех ярусов. Первый на момент строительства предназначался для размещения гарнизона во время осады монастыря. Второй и третий использовались как боевые ходы. Третий ярус также имеет бойницы. Военная архитектура крепости является образцовой для системы огневой защиты XVII века.

Ранее сообщалось, что Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник откроет для посещения средневековые подземные водохранилища крепости Нарын-кала. Посетители крепости также смогут увидеть театральные представления на исторические темы, которые будут устраивать в цитадели в высокий туристический сезон по выходным дням.