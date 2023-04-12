Подземные водохранилища Нарын-калы откроют для посещения

В Дербенте откроют для посещения подземные водохранилища Нарын-калы

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в этом году откроет для посещения средневековые подземные водохранилища крепости Нарын-кала. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть святая святых — это наши водохранилища VI века, которые до этого времени были закрыты под семью замками. В этом году мы решили их запустить, открыть для жителей и гостей Дербента», — сообщил руководитель музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

По его словам, посетители крепости в этом году также смогут увидеть театральные представления на исторические темы, которые будут устраивать в цитадели в высокий туристический сезон по выходным дням. Зрителей будут угощать блюдами национальной кухни.

На территории крепости высажен гранатовый сад из 300 деревьев, который также может стать новой точкой притяжения для туристов.