ТАС: поддержка Киева Вашингтоном может привести к поражению Украины

Обозреватель Дуг Бэндоу в колонке для The American Conservative (ТАС) оценил шансы Украины победить в конфликте. Он заявил, что дальнейшая поддержка Киева Вашингтоном может привести к поражению Украины.

«Учитывая нехватку рабочей силы и опасно низкие запасы оружия союзников, Украине, по-видимому, вряд ли удастся победить Россию», — написал Бэндоу. По его мнению, если США будут и дальше поддерживать Киев, то в таком случае Украине может грозить истощение и поражение.

Автор колонки считает, что Вашингтону не следует поощрять Киев и наделять его полномочиями продолжать вести боевые действия. «Затягивание конфликта чревато его расширением и эскалацией с прямым участием США», — предупредил он.