Дизайнер раскрыла секрет омоложения 71-летней певицы Ирины Аллегровой

Дизайнер Аника Керимова рассказала, что певица Ирина Аллегрова отказалась от корсетов

Звездный дизайнер Аника Керимова раскрыла секрет омоложения российской эстрадной певицы Ирины Аллегровой. Соответствующий материал появился на портале Prozvezd.

Так, эксперт оценила образ 71-летней знаменитости, в котором она появилась на концерте в Кремле, посвященном Дню Победы. Специалистка рассказала, что исполнительница отказалась от корсетов и нарядов с откровенными вырезами и стала следить за трендами. «Аллегрова неслучайно выбрала платье из натурального шелка — это тренд нынешнего года. Платье сидит на ней идеально — судя по всему, оно сшито для нее индивидуально», — объяснила дизайнер.

При этом Керимова отметила, что данное платье имеет фасон отрезной талии, что делает фигуру стройнее и скрывает все ее недостатки. «Еще один прием, который использовала Ирина, — открытая грудь и шея. Такой вариант зрительно уменьшает размер грудной клетки и визуально стройнит», — добавила модельер.

В марте российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев упрекнул 69-летнюю певицу Любовь Успенскую и 82-летнюю актрису Светлану Светличную за короткие наряды фразой «пора остановиться». Эксперт отметил, что знаменитости находятся в хорошей форме и обладают стройными фигурами. Однако он призвал их носить более длинные платья и юбки, поскольку длина наряда должна соответствовать возрасту, в отличие от той одежды, которую они выбирают.

