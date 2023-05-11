Застройщики бросились торговать квартирами на аукционах

Эксперт Начинкин: застройщики стали чаще продавать апартаменты на аукционах

Застройщики в России бросились продавать квартиры на аукционах — они все чаще стали выбирать этот способ реализации своих объектов. О такой тенденции рассказал руководитель Департамента продаж Российского аукционного дома Григорий Начинкин, пишет «Российская газета».

Эксперт отметил, что в Москве подобные торги пройдут впервые в конце мая — с молотка в столице собираются пустить пять апартаментов в достраивающемся комплексе. По словам Начинкина, раньше на аукционах девелоперы в основном продавали коммерческие помещения на первых этажах домов.

В целом по стране опыт продажи на торгах пригодных для жилья объектов от застройщиков уже есть — например, так были реализованы восемь квартир и парковочное место в жилом комплексе премиум-класса в Краснодаре. При этом почти все лоты ушли с превышением цены, уточнил Начинкин.

«Это показывает, что при продаже на аукционе эксклюзивного объекта собственник может получить большую цену. Так, в апартаментах, которые сейчас выставлены на торги в Москве, есть либо террасы, либо выход на крышу. Также сейчас продаются на аукционах квартиры от двух застройщиков в Ленинградской области», — заявил эксперт.

Ранее в Минстрое заявили, что застройщиков в России нельзя обязать уменьшить цены на жилье. До этого глава министерства Ирек Файзуллин говорил о наличии у девелоперов возможности для снижения стоимости недвижимости.