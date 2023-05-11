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14:58, 11 мая 2023Моя страна

В Калмыкии объявили день рождения Будды Шакьямуни национальным праздником

Глава Калмыкии подписал указ о признании дня рождения Будды национальным праздником

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Республике Калмыкия день рождения основателя буддизма Будды Шакьямуни, который в этом году будут отмечать 4 июня 2023 года, объявили национальным праздником. Соответствующий указ в четверг, 11 мая, опубликовали на сайте главы региона Бату Хасикова.

Уточняется, что в честь праздника в понедельник, 5 июня, в регионе объявлен выходной.

В документе указывается, что изменение статуса праздника обусловлено целями развития национально-культурных традиций калмыцкого народа.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». В монастыре 12 этажей, его высота составляет 56 метров с колоннами, в нем есть подиум под статую Будды высотой 10 метров.

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Варвара Кошечкина
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