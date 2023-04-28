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14:46, 28 апреля 2023Моя страна

Крупнейший буддийский монастырь России открылся в Туве

В Туве открылся крупнейший буддийский монастырь России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Республике Тыва открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Об этом сообщает ТАСС.

В монастыре 12 этажей, его высота составляет 56 метров с колоннами, в нем есть подиум под статую Будды высотой 10 метров. Внешние стены храма находятся под уклоном, толщина стен составляет 170 сантиметров. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 гектара.

Глава республики Владислав Ховалыг подарил монастырю священный буддийский атрибут «ганди» из красного сандалового дерева. Он необходим для обряда Сочжонг, проведение которого свидетельствует о развитии и процветании истинного учения Будды в данной местности. Звук «ганди» символизирует богатство и устранение препятствий там, где он звучит.

«От всего сердца приношу благодарность всем, кто сделал возможным сегодняшнее событие. Благодарен всем, кто внес большие и малые пожертвования, вложил свой труд в возведение храма — строителей, талантливых мастеров и художников, волонтеров», — сказал Ховалыг.

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В своем Telegram-канале Ховалыг написал, что президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму.

Ранее россиянам назвали топ-5 регионов страны с самыми красивыми буддийскими храмами. Список возглавила Калмыкия, которая является единственным регионом в Европе, где официально исповедуется буддизм. Самым значимым дацаном считается Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте. На втором месте оказалась Бурятия, на третьем — Тува, где буддизм существует еще с IX века. Самым значимым храмом принято считать белоснежный дацан Цеченлинг в городе Кызыл. Еще один знаковый буддийский храм находится в Санкт-Петербурге — Гунзэчойнэй, самый северный дацан в мире. Пятое место заняла Иркутская область, туристам стоит посетить там буддийскую Ступу Просветления — белоснежное трехступенчатое сооружение, увенчанное куполом со шпилем.

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Сергей Истомин
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