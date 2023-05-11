Россиянам перечислили часто приводящие к отравлению продукты с дачи

Терапевт Лаврищев: немытая зелень с грядки и самогон часто приводят к отравлению на даче

Спровоцировать отравление на даче может употребление в пищу немытой зелени с грядки и еще двух популярных продуктов. Их россиянам перечислил терапевт Александр Лаврищев в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, сама по себе свежая зелень полезна для здоровья. Однако на ее поверхности могут жить опасные бактерии, особенно если человек поливает ее не из системы централизованного водоснабжения, куда вода поступает после обеззараживания, а водой из естественных резервуаров, например, из реки или пруда. По этой причине очень важно тщательно мыть зелень с грядки перед употреблением в пищу, предупредил Лаврищев.

В качестве еще одного продукта, часто приводящего к отравлению, терапевт выделил домашний самогон.

Алкогольные продукты, полученные путем самогоноварения, не только являются более крепкими, что оказывает большее токсическое влияние на печень, но и могут содержать опасные для жизни примеси, которые на специальных производствах удаляются без труда с помощью специальных технологий Александр Лаврищев врач-терапевт

При выборе между магазинным алкоголем и «самопалом» Лаврищев призвал всегда отдавать предпочтение первому варианту.

Также, по словам терапевта, на даче люди часто травятся парным коровьим молоком. В нем могут содержаться опасные инфекции, многие из которых способны спровоцировать развитие заболеваний суставов и привести к инвалидности.

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