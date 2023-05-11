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17:07, 11 мая 2023Россия

Россиянин умер на тренировке в фитнес-клубе на глазах у других посетителей

«Высота 102»: в Волгограде мужчина умер на тренажере в фитнес-клубе

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Посетитель одного из волгоградских фитнес-клубов умер, лежа на тренажере. Об этом сообщает агентство «Высота 102» со ссылкой на собственный источник.

ЧП произошло в Дзержинском районе города. В региональном главке СК России отметили, что свидетелями происшествия стали другие посетители клуба. Выяснилось, что погибший жил в доме неподалеку от клуба.

По факту смерти мужчины ведется проверка.

Ранее в городе Озерске Челябинской области посетитель бассейна утонул во время сеанса свободного плавания. 66-летний мужчина имел инвалидность по зрению.

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Алан Босиков
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