Пенсионер с инвалидностью по зрению утонул в российском бассейне

В Челябинской области пенсионер с инвалидностью по зрению утонул в бассейне

В городе Озерске Челябинской области пенсионер утонул в бассейне. Об этом сообщает Ura.ru.

В мэрии города уточнили, что ЧП произошло в бассейне «Дельфин». По словам собеседника издания, россиянин утонул во время сеанса свободного плавания. В бассейне всегда работает медицинский персонал, подчеркнули в мэрии.

Погибшему было 66 лет, он имел инвалидность по зрению. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются сотрудники Следственного комитета России.

В конце апреля в Саратовской области восьмилетняя девочка утонула на глазах у матери. Инцидент произошел еще в одном бассейне с названием «Дельфин». Прибывшие на место медики обнаружили девочку уже в бессознательном состоянии. Спасти ребенка не удалось.