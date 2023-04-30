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11:32, 30 апреля 2023Россия

Восьмилетняя россиянка утонула в бассейне на глазах у матери

В городе Балаково Саратовской области восьмилетняя девочка утонула в бассейне

Фото: Juan Patlan / Unsplash

В городе Балаково Саратовской области восьмилетняя девочка утонула в бассейне на глазах у матери. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Инцидент произошел 29 апреля в бассейне «Дельфин» на улице Набережная Леонова, 3а. Прибывшие на место медики обнаружили школьницу без сознания, спасти ее не удалось — девочка скончалась в больнице. Отмечается, что следователи проводят проверку.

В начале апреля во время первого занятия в бассейне на севере Москвы утонул семилетний мальчик. Несчастный случай произошел в спортивной школе олимпийского резерва «Белые медведи» (Умка) в Ховрино. Уточнялось, что первоклассник прыгнул в бассейн, но окружающие заметили это не сразу. Когда мальчика вытащили из воды, он был без сознания. Школьника пытались реанимировать, но он скончался по дороге в больницу.

Ранее пятилетний ребенок погиб в бассейне в Астрахани. Трагедия произошла 30 июля 2022 года на улице Джона Рида. Мальчик плавал вместе с тетей в бассейне для взрослых, а затем вышел из воды и отбежал в сторону. Находясь без присмотра, он снова спрыгнул в воду. Тонущего ребенка заметили отдыхавшие рядом люди, но спасти его не удалось.

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Нина Ташевская
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