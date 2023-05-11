Осужденный за мошенничество депутат ушел на СВО за два дня до очередного суда

Осужденный за мошенничество рязанский депутат Усачев ушел на СВО за два дня до суда

Осужденный за мошенничество депутат Рязанской областной думы Никита Усачев ушел на специальную военную операцию (СВО) за два дня до очередного суда. Об этом россиянин сообщил на странице во «ВКонтакте». На 11 мая было назначено судебное заседание по его делу.

Рязанский депутат признался, что рад отстаивать интересы государства и близких в зоне спецоперации. «Благодарю всех, кто поддержал мое решение, желаю всем спокойствия в душе, счастья и здоровья. Надеюсь, что следующий раз увидимся с вами в мирной и теплой обстановке», — написал Усачев в посте от 9 мая.

В ноябре 2022 года Советский районный суд Рязани признал депутата Усачева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»). Позже приговор был обжалован.

По информации региональной газеты «Вид сбоку», на заседании 11 мая присутствовал адвокат рязанского депутата. Он не сумел ответить на вопросы прокурора о том, где именно депутат облдумы заключил контракт — в Рязани или непосредственно в зоне СВО. Кроме того, неизвестно, предупредил ли Усачев Рязанскую областную думу о своем отбытии в зону спецоперации.

Следующее заседание суда назначили на 1 июня.

В апреле смоленский депутат Максим Баранов снял видеоролик о непростом времени с Mercedes с портретом президента России Владимира Путина.