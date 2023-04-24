Депутат снял ролик о непростом времени на фоне Mercedes с портретом Путина

Смоленский депутат Баранов снял ролик о непростом времени с Mercedes с портретом Путина

Смоленский депутат Максим Баранов снял ролик о непростом времени на фоне Mercedes-Benz с портретом президента России Владимира Путина. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах Баранов сообщил подписчикам, что в это время нужно поддерживать президента и ребят, которые находятся в зоне спецоперации.

«Они — настоящий пример мужества и героизма, и они пишут новую историю России, историю новой победы. Мы — Россия, Путин — сила!» — крикнул парламентарий.

Отмечается, что видео было опубликовано еще в середине апреля, но резонанс вокруг кадров возник лишь сейчас.

Депутат Баранов не первый раз оказывается в центре внимания. Ранее он прославился, после того как помешал своему коллеге из другого города справлять нужду на улице.