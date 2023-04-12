Российского депутата застукали за справлением нужды на забор и сняли на видео

В Смоленске депутат застал коллегу за справлением нужды на забор и снял это на видео

В Смоленске депутат городского совета Максим Баранов застукал коллегу из другого города за справлением нужды на забор и снял происходящее на видео. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как депутат подходит к мужчине, который решил помочиться на ограду парковки, и делает ему замечание, пытаясь выяснить причину его поступка. В ответ на это нарушитель заявляет, что ему стыдно, и признается, что они с Барановым коллеги, а он сам — депутат из города Велижа.

«Честно говоря, брат, я неделю бухал. Ну так получилось», — объясняет парламентарий, протягивая Баранову удостоверение.

Столкнувшись с непониманием, он предлагает смоленскому депутату подраться, а после отказа показывает ему неприличный жест и уезжает на автомобиле.

По данным канала, жители Смоленска попросили лишить нарушителя мандата и призвали его извиниться перед горожанами.

Ранее в Красноярске местный депутат Игорь Гринев предложил выйти на татами своему коллеге Вячеславу Дюкову. Он заявил, что депутат неоднократно его провоцировал, и призвал его разрешить личный конфликт «по-мужски».