Российского депутата застукали за справлением нужды на забор и сняли на видео
В Смоленске депутат городского совета Максим Баранов застукал коллегу из другого города за справлением нужды на забор и снял происходящее на видео. Запись публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как депутат подходит к мужчине, который решил помочиться на ограду парковки, и делает ему замечание, пытаясь выяснить причину его поступка. В ответ на это нарушитель заявляет, что ему стыдно, и признается, что они с Барановым коллеги, а он сам — депутат из города Велижа.
«Честно говоря, брат, я неделю бухал. Ну так получилось», — объясняет парламентарий, протягивая Баранову удостоверение.
Столкнувшись с непониманием, он предлагает смоленскому депутату подраться, а после отказа показывает ему неприличный жест и уезжает на автомобиле.
По данным канала, жители Смоленска попросили лишить нарушителя мандата и призвали его извиниться перед горожанами.
Ранее в Красноярске местный депутат Игорь Гринев предложил выйти на татами своему коллеге Вячеславу Дюкову. Он заявил, что депутат неоднократно его провоцировал, и призвал его разрешить личный конфликт «по-мужски».