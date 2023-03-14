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15:14, 14 марта 2023Россия

В России депутат предложил коллеге выйти на татами и решить конфликт «по-мужски»

Красноярский депутат Гринев предложил своему коллеге Дюкову выйти на татами

Фото: РИА Новости

В Красноярске местный депутат Игорь Гринев предложил выйти на татами своему коллеге Вячеславу Дюкову и разрешить личный конфликт «по-мужски». Об этом во вторник, 14 марта, сообщил «Подъем».

«Сейчас перед выборами решили меня затоптать. Несколько последних месяцев Дюков меня провоцирует, постоянно говорит пойдем, выйдем. В зале сидит прокурор, ухмыляется и не реагирует», — объяснил Гринев.

По его словам, председатель регионального парламента никак не реагирует на происходящее. Единственным выходом депутат видит только публичный вызов коллеги на татами. Парламентарий также рассказал, что Дюков несколько раз предлагал ему встретиться в «криминальных подвалах».

Гринев добавил, что его оппонент в 90-е года прошлого столетия торговал водкой, в связи с чем он, по мнению парламентария, «знает что такое подвалы, прессование и все остальное».

Ранее в Самаре подрались врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат райсовета Алексей Митрофанов. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, отношения Андреева и Митрофанова давно были неприязненными.

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Никита Абрамов
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