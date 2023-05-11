В Подмосковье построят деревню для иммигрантов из США и Канады

Юрист Беслангуров: в Подмосковье построят деревню для иммигрантов из США и Канады

В Московской области построят деревню для тех, кто захочет иммигрировать в Россию из США и Канады. Об этом со ссылкой на выступление партнера занимающейся помощью в получении российских документов юрфирмы VISTA Immigration Тимура Беслангурова на Петербургском международном юридическом форуме сообщает агентство РИА Новости.

По словам эксперта, возводить населенный пункт начнут в 2024 году. Беслангуров отметил, несмотря на то что развивать проект планируют за счет средств будущих переселенцев, понадобилось согласовать его с правительством региона.

Специалист убежден, что основной причиной для переезда иностранных граждан служит «насаждение радикальных ценностей» западными государствами. «Порядка 200 семей хотят эмигрировать по идеологическим причинам. Многие нормальные люди эмигрируют, в том числе рассматривают Россию, но сталкиваются с огромными бюрократическими проблемами российского миграционного законодательства», — заявил юрист. Всего, по оценке эксперта, в страну хотели бы переехать десятки тысяч иностранных граждан, не имеющих русских корней.

В апреле стало известно о том, что американский боксер Кевин Джонсон попросил о получении российского гражданства. Спортсмен заявил, что готов изменить свою жизнь, из-за чего обращается к президенту Владимиру Путину.