Победивший Дацика американский боксер попросил российское гражданство

Американский боксер Кевин Джонсон попросил о получении российского гражданства

Американский боксер Кевин Джонсон попросил о получении российского гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что готов изменить свою жизнь, из-за чего обращается к президенту Владимиру Путину. «Я хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру и чтобы Россия стала моим домом», — заявил Джонсон.

Джонсон провел поединок против россиянина Вячеслава Дацика 1 апреля в Москве. Бой продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей. После поединка Дацик заявил, что ему не хватило времени добить соперника, так как Джонсон хорошо работает в защите.

Кевин Джонсон в 2009 году уступил украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Спустя три года он подрался с британцем Тайсоном Фьюри и также проиграл.