Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Химки
0:6
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Факел
0:2
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
СКА
2:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
Ростов
2:1
Завершен
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Янник Синнер
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Майами (м)
Вашингтон Кэпиталз
2:5
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
00:16, 3 апреля 2023Спорт

Победивший Дацика американский боксер попросил российское гражданство

Американский боксер Кевин Джонсон попросил о получении российского гражданства

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Американский боксер Кевин Джонсон попросил о получении российского гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что готов изменить свою жизнь, из-за чего обращается к президенту Владимиру Путину. «Я хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру и чтобы Россия стала моим домом», — заявил Джонсон.

Джонсон провел поединок против россиянина Вячеслава Дацика 1 апреля в Москве. Бой продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей. После поединка Дацик заявил, что ему не хватило времени добить соперника, так как Джонсон хорошо работает в защите.

Кевин Джонсон в 2009 году уступил украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Спустя три года он подрался с британцем Тайсоном Фьюри и также проиграл.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского
Рита Ора поделилась новыми фото в бикини и восхитила фанатов
Риелтор назвал варианты покупки недорогого жилья в Москве
В Великобритании закрылись более тысячи пабов из-за кризиса в 2022 году
Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах
Над администрацией Артемовска водрузили флаг России
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Победивший Дацика американский боксер попросил российское гражданство
Одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры госпитализировали
Названо условие восстановления экономики Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.