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00:36, 1 апреля 2023Спорт

Дацик проиграл дравшемуся с Кличко и Фьюри американcкому боксеру

Дацик проиграл дравшемуся с Кличко и Фьюри американcкому боксеру Джонсону

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик проиграл американцу Кевину Джонсону в бою по правилам профессионального бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок тяжеловесов прошел в ночь на субботу, 1 апреля, в Москве и продлился все три раунда. Большинство судей отдали победу спортсмену из США.

Кевин Джонсон в 2009 году уступил украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Спустя три года он подрался с британцем Тайсоном Фьюри и также проиграл. Кроме того, в его послужном списке есть поражение от представителя Великобритании Энтони Джошуа.

Дацик провел второй бой за неделю. 25 марта он нокаутировал бразильца Джуниора Дос Сантоса в поединке по правилам кикбоксинга.

Алексей Гусев
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