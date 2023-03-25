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23:51, 25 марта 2023Спорт

Дацик нокаутировал соперника за 57 секунд

Боец MMA Вячеслав Дацик нокаутировал бразильца Джуниора Дос Сантоса за 57 секунд

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик нокаутировал бразильца Джуниора Дос Сантоса за 57 секунд. Результаты поединка доступны на сайте промоутерской кампании Ural FC.

Поединок стал главным событием турнира в Самаре, который прошел ранее 25 марта. После Дацик извинился за то, что бой получился таким коротким.

4 февраля Дацик вызвал на бой соотечественника Федора Емельяненко. По словам спортсмена, он готов предоставить оппоненту возможность отомстить за брата — Александра Емельяненко.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х после победы над белорусом Андреем Орловским в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Всего на счету 42-летнего россиянина восемь побед и восемь поражений в MMA.
В активе Дос Сантоса 70 боев по правилам ММА, в 44 из которых бразилец одерживал победу.

Анастасия Борисова
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