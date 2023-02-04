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22:37, 4 февраля 2023Спорт

Дацик вызвал на бой Федора Емельяненко

Вячеслав Дацик вызвал на бой Федора Емельяненко

Фото: Matt Davies / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик вызвал на бой соотечественника Федора Емельяненко. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По словам спортсмена, он готов предоставить оппоненту возможность отомстить за брата — Александра Емельяненко. «Хотя с Сашей мы уже все вопросы урегулировали, все вопросы решили, дружески пообщались, и никаких проблем нет», — добавил Дацик.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом. Потерпевший поражение спортсмен пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

В ночь на 5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой на турнире Bellator 290 в США. Он подерется с американцем Райаном Бейдером.

Алексей Гусев
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