Вячеслав Дацик вызвал на бой Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик вызвал на бой соотечественника Федора Емельяненко. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По словам спортсмена, он готов предоставить оппоненту возможность отомстить за брата — Александра Емельяненко. «Хотя с Сашей мы уже все вопросы урегулировали, все вопросы решили, дружески пообщались, и никаких проблем нет», — добавил Дацик.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом. Потерпевший поражение спортсмен пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

В ночь на 5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой на турнире Bellator 290 в США. Он подерется с американцем Райаном Бейдером.