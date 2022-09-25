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Спорт

Дацик нокаутировал Емельяненко

Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на первых секундах боя

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко в главном бою Hardcore FC, проходившем по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Емельяненко пропустил удар в голову, и судья остановил схватку на 12-й секунде. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. Всего на счету 42-летнего россиянина семь побед и восемь поражений в MMA.

Марина Совина
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