Дацик нокаутировал Емельяненко

Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на первых секундах боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко в главном бою Hardcore FC, проходившем по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Емельяненко пропустил удар в голову, и судья остановил схватку на 12-й секунде. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. Всего на счету 42-летнего россиянина семь побед и восемь поражений в MMA.