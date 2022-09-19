Названы гонорары Дацика и Алексадра Емельяненко за бой

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик заработают за бой более 10 миллионов рублей

Глава промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов назвал размер гонораров российских бойцов смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика за поединок по правилам бокса. Об этом сообщает Sport24.

По словам Сульянова, каждый спортсмен заработает более 10 миллионов рублей. Встреча пройдет 24 сентября в Москве.

Ранее 19 сентября, Емельяненко заявил о том, что выбрал себе прозвище Феникс. Он отметил, что этот вариант победил в народном голосовании.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. Всего на счету 42-летнего россиянина семь побед и восемь поражений в MMA.