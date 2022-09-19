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Спорт

Александр Емельяненко выбрал себе прозвище

Боец MMA Александр Емельяненко выбрал себе прозвище Феникс

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко выбрал себе прозвище. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

По словам россиянина, в ходе голосования в его соцсетях с явным преимуществом победил вариант «Феникс». «Мне очень понравился этот вариант, всем спасибо за активное участие», — отметил Емельяненко.

24 сентября Емельяненко проведет встречу с российским бойцом ММА Вячеславом Дациком. Поединок по правилам бокса пройдет в Москве. Ранее Емельяненко выразил уверенность, что легко победит. «Подойду к бою с Дациком в очень хорошей форме. Я знаю, что он распустился. Живет на кухне, перестал тренироваться», — заявил спортсмен.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году, известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Алексей Гусев
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