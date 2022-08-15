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Спорт

Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Дациком

Александр Емельяненко заявил, что бой с Дациком станет для него легкой прогулкой

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Вячеславом Дациком. Об этом сообщает Sport24.

По словам Емельяненко, бой станет для него легкой прогулкой. «Подойду к бою с Дациком в очень хорошей форме. Я знаю, что он распустился. Живет на кухне, перестал тренироваться», — заявил спортсмен.

6 августа Дацик подтвердил, что подерется с Емельяненко. Их поединок пройдет 24 сентября. Встреча состоится в Москве по правилам бокса.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Алексей Гусев
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