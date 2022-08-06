Дацик проведет поединок против Емельяненко

Боец ММА Дацик заявил, что проведет поединок против Александра Емельяненко

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик проведет следующий поединок против Александра Емельяненко. Об этом он 5 августа заявил журналистам, сообщает ТАСС.

«Следующий — Александр Емельяненко. Думаю, он готов. И с ним будет все по-другому», — подчеркнул Дацик.

1 августа боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал ложью и провокацией слухи о том, что он завершает карьеру из-за травм. Он проведет бой с Вячеславом Дациком 24 сентября. Встреча пройдет в Москве по правилам бокса.

5 августа Вячеслав Дацик победил соотечественника Джеффа Монсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок 51-летнего Монсона и 42-летнего Дацика продлился все три раунда.