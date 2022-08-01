Александр Емельяненко отреагировал на слухи о завершении карьеры

Боец Александр Емельяненко назвал ложью информацию о том, что он завершает карьеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на информацию о том, что он якобы завершает карьеру. Россиянин опубликовал видео на YouTube-канале.

40-летний спортсмен назвал ложью и провокацией слухи о том, что он завершает карьеру из-за травм. Боец напомнил, что у него есть официальные аккаунты в соцсетях, на которых появляется актуальная информация.

24 сентября Емельяненко проведет бой с соотечественником Вячеславом Дациком. Встреча пройдет в Москве по правилам бокса.

Александр Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.