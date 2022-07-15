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Названа дата боя Емельяненко с Дациком

Александр Емельяненко проведет бой с Вячеславом Дациком 24 сентября
Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет бой с Вячеславом Дациком 24 сентября. Дату боя навал «Чемпионат.com».

Встреча пройдет по правилам бокса. Ранее 15 июля лечащий врач Емельяненко заявил, что спортсмен находится в прекрасной форме.

14 июля врач психиатр-нарколог Сергей Нурисламов заявил, что на месте врачей не дал бы Емельяненко допуск к поединку. Он обратил внимание на огромный вес Дацика и сравнил такой бой с узаконенным убийством.

16 мая прогноз на поединок сделал боец ММА Александр Шлеменко. «Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами», — сказал спортсмен.

Алексей Гусев
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