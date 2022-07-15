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Спорт

Лечащий врач Емельяненко рассказал о состоянии бойца

Лечащий врач бойца MMA Александра Емельяненко назвал его состояние потрясающим
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Лечащий врач российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко рассказал о состоянии спортсмена. Слова эксперта приводит «Матч ТВ».

Врач отметил, что его впечатлили темпы восстановления 40-летнего тяжеловеса. Он добавил, что после полутора месяцев лечения состояние Емельяненко потрясающее.

Специалист подчеркнул, что боец уже приступил к тренировкам и занимается как общей физической подготовкой, так и непосредственно боевой.

14 июля психиатр-нарколог Сергей Нурисламов заявил, что на месте врачей не дал бы Емельяненко допуск к поединкам. Он обратил внимание на огромный вес будущего оппонента бойца, Вячеслава Дацика, и сравнил такой поединок с узаконенным убийством.

Встреча Дацика с Емельяненко по правилам бокса должна состояться в сентябре в Москве. 16 мая прогноз на поединок сделал боец ММА Александр Шлеменко. «Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами», — сказал спортсмен.

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Николай Костюков
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