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Спорт

Шлеменко сделал прогноз на поединок Александра Емельяненко и Дацика

Шлеменко заявил, что боится за Александра Емельяненко в поединке с Вячеславом Дациком
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко сделал прогноз на поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Его слова приводит Sport24.

«Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами», — сказал боец. Он отметил, что Емельяненко очень плохо выглядел на подписании контракта. Он назвал предстоящий бой разминкой для Дацика.

Емельяненко анонсировал поединок с Дациком 11 мая. Поединок по правилам бокса пройдет в Москве в сентябре.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

Дарья Коршунова
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