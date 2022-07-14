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Спорт

Нарколог предостерег Емельяненко от проведения боя с Дациком

Нарколог Сергей Нурисламов предостерег Александра Емельяненко от проведения боя с Дациком

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Врач психиатр-нарколог Сергей Нурисламов поделился ожиданиями от поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко против Вячеслава Дацика. Об этом сообщает RT.

Специалист предостерег Емельяненко от проведения боя. «Я, будучи доктором спортивной медицины, не предоставил бы такому пациенту допуск. Как можно разрешить ему драться с оппонентом, который намного сильнее?» — заявил он.

По мнению врача, поединок можно сравнить с узаконенным убийством. «Тем более Дацик весит за 100 килограммов и является нокаутером. Любой удар Вячеслава может стать последним», — добавил Нурисламов.

2 июня боксер Дмитрий Кудряшов назвал возможное препятствие для организации боя Дацика с Емельяненко. По словам спортсмена, последний не сможет пройти медкомиссию.

Встреча Дацика с Емельяненко по правилам бокса должна состояться в сентябре в Москве. 16 мая прогноз на поединок сделал боец ММА Александр Шлеменко. «Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами», — сказал спортсмен.

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