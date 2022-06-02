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Названо возможное препятствие для ораганизации боя Емельяненко с Дациком

Боксер Кудряшов заявил, что Емельяненко не пройдет медкомиссию перед боем с Дациком

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко не пройдет медосмотр перед боем против Вячеслава Дацика. Возможное препятствие для организации поединка ТАСС назвал боксер Дмитрий Кудряшов.

«Не знаю, кто утвердит этот поединок. Думаю, что не Федерация бокса России. Как Емельяненко пройдет комиссию и получит допуск к бою? Думаю, этого не будет», — заявил Кудряшов. Встреча по правилам бокса должна пройти в Москве в сентябре.

16 мая прогноз на поединок сделал боец ММА Александр Шлеменко. «Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами», — сказал спортсмен.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

Алексей Гусев
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