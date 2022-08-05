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Дацик победил Монсона в поединке по правилам MMA

Вячеслав Дацик одержал победу над Джеффом Монсоном в бою по правилам MMA

Фото Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил соотечественника Джеффа Монсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок 51-летнего Монсона и 42-летнего Дацика продлился все три раунда. Последний добился победы единогласным решением судей.

Об организации боя стало известно в начале июля. Таким образом, Монсон принял решение возобновить карьеру — американец не дрался с 2017 года.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.

Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. Он дважды выигрывал ADCC Submission Wrestling World Championship. В MMA американец одержал 60 побед и потерпел 26 поражений.

Николай Костюков
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