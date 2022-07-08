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Спорт

Монсон проведет поединок с Дациком

Джефф Монсон и Вячеслав Дацик подписали контракт на поединок по правилам ММА
Джефф Монсон

Джефф Монсон. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бойцы смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон и Вячеслав Дацик подписали контракт на поединок. Об этом сообщает РИА Новости.

Бой возглавит турнир, который состоится 5 августа в Москве. Схватка пройдет по правилам ММА.

51-летний Монсон не выступал по правилам ММА с 2017 года. Всего в его активе 60 побед при 29 поражениях, еще один поединок завершился ничьей. 23 февраля Монсон провел бой на голых кулаках против Александра Емельяненко. Американец, имеющий российское гражданство, уступил в этом поединке.

42-летний Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга. На его счету шесть побед при восьми поражениях.

Синдром отмены: Россия


Дарья Коршунова
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